السبت.. مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية في بيت السناري

تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي في مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السابعة عشرة، الذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر 2024، في تمام الثامنة والنصف مساًء يوميًا، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يستضيف بيت السناري مجموعة متنوعة من الفرق الدولية؛ تبدأ العروض يوم السبت 21 سبتمبر مع فرق من رومانيا وتونس بالإضافة إلى فرقة إسلام الشيخ من مصر. وفي اليوم التالي، الأحد 22 سبتمبر تقدِّم فرق من الجزائر واليونان عروضها المميزة وكذلك فرقة الحور من مصر.

ويوم الاثنين يلتقي الجمهور مع أمسية روحانية تجمع بين فرقة مداحين النبي ﷺ، وكورال كنيسة السيدة مريم، وفرقة من كازاخستان. وتختتم العروض بمشاركة فرق من جيبوتي وباكستان وفرقة الفجر من مصر.

الحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية؛ الذي أكَّد على أهمية ودور المهرجان في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة، وتوطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، والحفاظ كذلك على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السابعة عشر، يقام في الفترة من 20 وحتى 26 سبتمبر 2024، تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم)، ويأتي هذا العام بمشاركة العديد من الدول؛ منها الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان وجيبوتي واندونيسيا. وتقدم العروض على مسرح بيت السناري، والسور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقصر الأمير طاز.