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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب أسطوانة بوتاجاز.. السيطرة علي حريق بمنزل في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية العزب بسبب إنفجار إسطوانة بوناجاز، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق، بمنزل بقرية العزب، بسبب إنفجار إسطوانة بوتاحاز، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق.

وتبين نشوب النيران بمنزل مكون من 3 طوابق، وتم إخماد الحريق، والسيطرة علي النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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