افتتاح الفرع الجديد لمكتبة مصر العامة بمدينة طيبة شمال الأقصر.. صور

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة شمال المحافظة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، وأعضاء مجلس النواب والتنفيذين والمثقفين.

محافظ الأقصر يثني على أهمية دور مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالحضور كما أثنى على أهمية الدور الهام لمكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء، وعلى الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها المكتبة لأبناء المحافظة من مكتبات المتنقلة، والبرامج التدريبية والأنشطة التوعوية للمستفيدين من الأطفال والشباب، وكذا تقديم دورات تدريبية للغات المختلفة وبذلك ساهمت استكمال النشاط الثقافي والسياحي للمدينة.

كما أشاد محافظ الأقصر، بتنفيذ قوافل المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، لخدمة الطلبة والأهالي بقرى ونجوع المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال 100 يوم للمبادرة والتي تأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، مؤكدا العمل افتتاح فرع جديد لمكتبات مصر العامة بمدينة إسنا لتكون منارة للعلم والتحديث في جنوب المحافظة، ومن بعدها مكتبة أخرى بمركز ارمنت.

فيما قدم مدير صندوق مكتبات مصر العامة، الشكر والتقدير لمحافظ الأقصر، ونقل تحيات عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر للمحافظ، مؤكدا أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب، لافتا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم مكتبات مصر العامة في كافة المحافظات لنشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع، من خلال المساهمة في تجهيز المكتبات وتطوير أدائها، مع توفير مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء وتنمية الكوادر البشرية والمقتنيات، وتزويد المكتبات بالأجهزة التكنولوجية الحديثة، ودعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تقوم بها المكتبة لخدمة جمهور المجتمع المحلي.

وفى ختام الافتتاح، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حسان مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، والمهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، ورانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، وإيمان حلمي شنودة مديرة المكتب الفني لصندوق مكتبات مصر العامة، ومحمد محمود المدير المالي لصندوق مكتبات مصر العامة.

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