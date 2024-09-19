أبطال أوروبا.. تشكيل هجومي متوقع لبرشلونة أمام موناكو

يحل فريق برشلونة الإسبانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره موناكو الفرنسى، وذلك على ملعب "لويس الثانى"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: بالدي - كاسادو - إريك جارسيا، لامين يامال.

خط الهجوم: بيدري - رافينيا - ليفاندوفسكي.

ويستهدف فريق برشلونة حصد الثلاث نقاط، فى جولته الأولى أمام موناكو، من اجل العودة مرة أخرى للمنافسة على البطولة الأعرق فى القارة العجوز ، بعد غياب ما يقرب من 10 مواسم متتالية.

ويعانى البارسا من غياب عناصر فاعلة فى صفوفه عن تلك المواجهة بسبب عوامل طبية وفنية، امثال: جافي - فرينكي دي يونج - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - مارك بيرنال - فيرمين لوبيز - داني أولمو.

بينما استعاد برشلونة لاعبه أنسو فاتى الغائب عن صفوف الفريق فى الفترة الماضية، عقب حصوله على التصريح الطبي لخوض المباريات.

ويسعى هانز فليك، المدير الفنى لفريق برشلونة، إلى مواصلة الانطلاقة الإيجابية التي أظهرها الفريق الكتالوني في أول 5 جولات من الدوري الإسباني.