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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نصائح لامتلاك فن تجاهل الوسواس القهري

الوسواس القهري
الوسواس القهري
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الوسواس القهري مرض نفسي منتشر بين الكثير من الناس من فئات مختلفة وأعمار مختلفة وهو مشكلة مزعجة وتسبب الكثير من الموقف المزعجة أيضا صاحبها مع الأشخاص والوسواس القهري يعد حالة نفسية معقدة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم ويصيب الاضطراب بأفكار متكررة ومقلقة (الوساوس) وسلوكيات متكررة منها الأفعال القهرية ويشعر الشخص بأنه مضطر للقيام بها ويحاول السيطرة عليها دون جدوى مهما كانت الدوافع قوية ولكن ينصح أطباء الصحة النفسية بعدة خطوات يمكن أن تساعد في السيطرة على الوسواس القهري وربما التعافي وفقا لموقع healthline.

-نصائح للتعامل مع الوسواس القهري:

فهم حالتك جيدا فالوسواس القهري ينطوي على خلل في دوائر المكافأة في الدماغ، مما يؤدي إلى تضخيم الاستجابات للتهديدات المتصورة، وهذا الفهم يساعد على إدراك أن الأفكار الوسواسية ليست سوى إشارات خاطئة من الدماغ وليست تهديدات حقيقية
 تطبيق تقنيات العلاج المعرفي السلوكي.

هي تقنية قوية لتجاهل الأفكار الوسواسية حيث تساعد الاشخاص على مراقبة أفكارهم دون الحكم عليها أو الانخراط فيها، مما يسهل عملية تجاهلها.

تبني نمط حياة صحي مثل النوم الكافي، والتغذية المتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العقلية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأفكار الوسواسية.

تشجيع المريض على مواجهة مخاوفه والأفكار والوساوس التي تدفع به إلى سلوكيات قهرية، حيث يبدأ العلاج بمواجهة المواقف الخفيفة ثم الانتقال للمشاكل الأكثر صعوبة.

الوسواس القهري مرض نفسي الصحة النفسية