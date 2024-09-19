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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: أتربة وطقس شديد الحرارة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

رياح مثيرة للرمال
رياح مثيرة للرمال
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث أنه متوقع أن يكون طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. 

كما يشهد يوم غدا الجمعة، شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح  معتدله تنشط أحيانًا على  مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 80 إلى 90 % للعظمى ومن 35:50% للصغرى.

 درجات الحرارة  المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا