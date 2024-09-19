محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الرابعة والأخيرة للقبول بالتعليم الثانوي

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق المرحلة الرابعة والأخيرة للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسى 2024/ 2025.

وأوضح عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم النزول بمجموع الحد الأدنى للالتحاق فصول الثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية إلى 214 درجة والعلمين 176 درجة وإدارة الحمام 198 درجة، وفصول الخدمات بمرحلة التعليم الثانوي العام الدراسى 2024/ 2025 بمجموع 180 درجة بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة.

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الرابعة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2024/2025 بجميع مجالاتها (صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي)، التعليم الصناعى في مطروح.

وتقبل مدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو (7) من 140 درجة، والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين من 160 درجة وللبنات 165 درجة على أن تكون الأولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التعليمي التي توجد به المدرسة والأعلى مجموعا مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة.

التعليم المزدوج:

210 درجات الحد الأدنى للقبول بمدرسة مطروح الفندقية المشتركة، ويتم قبول الطلاب من جميع الإدارات التعليمية بمطروح.

التعليم التجاري والفندقي:

مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الأدنى بنين 158 درجة وللبنات 145 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى 160 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 143 درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة ومدرسة الضبعة التجارى بنين 142 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات 155 درجة والحمام التجارية بنين 142 درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة 143 درجة، والسلوم التجارية المشتركة 140 درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 143 درجة.

فصول الخدمات:

مدرسة مطروح الصناعية بنبن تخصص فني بترول الحد الأدنى 160 درجة وتخصص تركيبات ومعدات كهربائية 155 درجة وتخصص تبريد وتكيف 150 درجة وتخصص الكترونيات – حاسبات 148 درجة وتخصص سيارات – نجارة أثاث 145 درجة وتخصص تشكيل ولحام - تشغيل المعادن 145 درجة، ومدرسة مطروح الزخرفية بنين تخصص شبكات مياه وأعمال صحية بحد أدنى 140 درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنات تخصص عام بحد أدنى 140 درجة ومطروح التجارية بنبن 140 درجة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين تخصص تركيبات ومعدات كهربائية بحد أدنى 140 درجة ومدرسة الضبعة التجارية بنين تخصص عام بحد أدنى 140 درجة.

ومدرسة عثمان بن عفان الصناعية بالحمام تخصص تركيبات ومعدات كهربائية بحد أدنى 140 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنين تخصص عام بحد أدنى 140 درجة والحمام التجارية بنات تخصص عام بحد أدنى 140 درجة، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بقطاع البنجر تخصص حاصلات بستانية بحد أدنى 140 درجة، والفصول الملحقة بمدرسة تل العيس الصناعية بإدارة العلمين تخصص تركيبات ومعدات كهربائية بحد أدنى 140 درجة وتخصص تبريد وتكييف بحد أدنى 140 درجة.

ومدرسة براني التجارية المشتركة بإدارة براني تخصص عام بحد أدنى 140 درجة والفصول الملحقة بمدرسة النجيلة البحرية الصناعية بإدارة النجيلة تخصص شبكات مياه بحد أدنى 140 درجة.