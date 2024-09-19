برشلونة يسعى لمواصلة الانطلاقة القوية هذا الموسم أمام موناكو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "لويس الثاني"، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريق موناكو، الذي يستضيف نظيره برشلونة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويبحث فريق برشلونة عن الثلاث نقاط، في جولته الأولى أمام موناكو، من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على البطولة الأعرق في القارة العجوز، بعد غياب ما يقرب من 10 مواسم متتالية.

ويعاني البارسا من غياب عناصر فاعلة في صفوفه عن تلك المواجهة بسبب عوامل طبية وفنية، أمثال: جافي، فرينكي دي يونج، رونالد أراوخو، أندرياس كريستينسن، مارك بيرنال، فيرمين لوبيز، وداني أولمو.

بينما استعاد برشلونة لاعبه أنسو فاتي الغائب عن صفوف الفريق في الفترة الماضية، عقب حصوله على التصريح الطبي لخوض المباريات.