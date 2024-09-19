تعليم الأقصر يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد مع مديري الإدارات

عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، وكيل المديرية والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، فؤ ضوء الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ووفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

مدارس الأقصر تستقبل 283744 طالب بكافة المراحل التعليمية

وأوضح الدكتور صفوت جارح، أنه من المقرر أن يستقبل العام الدراسي الجديد، 283744 طالب بكافة المراحل التعليمية حتى الآن، و11704 معلم، من خلال 1073 مدرسة، كما تم التعاقد مع 299 معلمًا جديدًا لسد العجز.

ووجه وكيل تعليم الأقصر، خلال الاجتماع بضرورة التحقق من انتهاء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وكذا الكشف الدوري على خزانات المياه وتعقيمها وعدم استخدامها في الشرب وتستخدم في إطفاء الحرائق.

كما أوصى بضروة الانتهاء من جدول الحصص وتوزيعه على المعلمين وكذا جدول الحصص الخاص بكل فصل داخل الفصل، والانتهاء من إعداد قوائم الفصول على أن تكون موجودة داخل كل فصل وألا تتجاوز الحد الأقصى للكثافة.

كما وجه وكيل المديرية على أن يتم الإعلان في مكان ظاهر بالمدرسة عن مجموعات دعم التعليم شاملة اسم المعلم وسعر المجموعة، والتشديد على متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة، لضمان حسن سير العملية التعليمية، لافتًا إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

الاجتماع (1)

الاجتماع (3)

الاجتماع (2)