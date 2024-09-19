تحرير 650 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الأسبوع الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 650 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري من تحرير 650 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، حيث تم ضبط 5100 كجم مكرونة اندومي، و3700 كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، و1200 كجم زبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و680 كجم كبدة ولحوم وأسماك ودجاج فاسدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 1390 عبوة مبيدات زراعية سعة واحد لتر غير مسجلة بوزارة الزراعة ومقلدة لعلامات تجارية لشركات معتمدة، و2700 عبوة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، وتجميع 18 اسطوانة بوتاجاز صغيرة مملوءة بالغاز، و42 جركن مخلفات صناعة سكر القصب (مولاس) مجهول المصدر، و57 عبوة مختلفة بويات (دهانات) مركزات ألوان منتهيه الصلاحية.

وأضاف، أنه في مجال المخابز تم تحرير 432 محضراً ومخالفة متنوعة، منها 43 محضر نقص وزن، و78 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و23 محضر تصرف وتجميع، ومحضرين عدم وجود سجلات، إضافة إلى 280 مخالفة أخرى متنوعة، وفي مجال الأسواق تم تحرير 134 محضراً متنوعاً، منها 79 محضر عدم إعلان عن أسعار، و6 محاضر بيع أزيد من السعر، و6 محاضر سلع منتهية الصلاحية، ومحضرين بدون ترخيص، ومحضر لسلع مجهولة المصدر، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار، وتصرف وتجميع.

وفيما يتعلق بالتجار التموينيين، تم تحرير محضر واحد تصرف وتجميع، وفي مجال اللحوم تم تحرير 52 محضر، منها 10 محاضر ذبح خارج المجزر، و11 محضر لحوم فاسدة، إضافة إلى 31 محضر متنوع، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

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