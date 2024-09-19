أكرم حسني عن "تيجي نسيب" لأنغام: صنعت في خمس ساعات واستهلكت نص كيلو بن

تحدث الفنان أكرم حسني عن كواليس كتابة أغنية "تيجي نسيب" للمطربة أنغام في ألبومها الجديد والتي اختارتها اسمًا له، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي، وكتب لها أكرم أيضا بالألبوم أغنية خليك معاها، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

وقال أكرم عبر حسابه على تطبيق "انستجرام":"يوم التلات 2 نوفمبر 2021 الساعة اربعة الفجر : قام ايهاب عبد الواحد عشان يمشي بعد سهرة طويلة عندي في البيت ايهاب مسابش فيها الجيتار من ايده هو بيغني و كلنا بنغني معاه".

وأضاف حسني: "بعد ما كله مشي جاتلي فكرة أغنية " تيجي نسيب " ف كتبتها و خلصتها علي الساعة ستة الصبح ، و هموت و اكلم ايهاب عشان يجيلي يسمعها و يلحنها بس مكسوف اكلمه .. الراجل لسه ماشي من عندي من ساعتين و اكيد ملحقش ينام. الساعة سبعة صباحا بعد ما قدرت امسك نفسي لمدة ساعة كاملة اتصلت بيه ف رد بصوت غرقان في النوم".

ودار حوارا بين أكرم وإيهاب كالآتي:

أكرم: صباح الفل يا بوب.. صحيت؟ (سؤال فيه كمية استهبال مش طبيعية)

ايهاب: لا لسه.. انا نايم من ساعتين بس.. في حاجة؟

أكرم: لا يا حبيبي مفيش.. خلاص اصحي وكلمني.

الساعة سبعة وربع اتصلت تاني

أكرم: ايه يا بوب صحيت؟

ايهاب (بعصبية مكتومة قدرت احسها): أكرم انت كويس؟

أكرم: اه يا معلم تمام بس أصلي كتبت حاجة كدة وحاسس إنها حلوة ف عايز اسمعهالك.

ايهاب (بحماس): لا إن كان كده هفوق والبس واجيلك.

أكرم: يالا مستنيك.

الساعة سبعة ونص اتصلت بيه

أكرم: بوب قهوتك ايه؟

ايهاب (بعصبية) : أكرم.. والله العظيم بفوق وهاجي.

أكرم: ماشي يا حبيبي مستنيك.

الساعة تسعة إيهاب وصل

أكرم: بوب أنا كتبت أغنية فرحان بيها أوي.

إيهاب: طب مش كنت بتسألني قهوتي إيه؟

أكرم (بتجاهل) : بص يا بوب الاغنية بتقول "تيجي نسيب.. تيجي نجيبها في النصيب.. تيجي نقول محناش لبعض ويبقي بعد تغيب واغيب............".

ايهاب (باندهاش): مين اللي كاتب الكلام ده؟

أكرم: أنا

ايهاب (بنفس حالة الاندهاش): أنا قهوتي سادة.

أكرم: حالا.

واستطرد صاحب كلمات أغنية "تيجي نسيب": "من الساعة تسعة للساعة اتناشر ايهاب مبيعملش حاجة غير إنه ماسك الجيتار وعمال يجرب جمل لحنية في دماغه ويطلب قهوة سادة، الساعة اتناشر وعشر دقايق كان خلص اللحن وبيسجله (بصوا الساعة اللي ورا عشان تتأكدوا) ومكانش يعرف اني لما قولتله وهو ماشي الفجر عايزين نكررها قريب انها هتبقي قريب أوي كده".

واختتم أكرم حسني حديثه وقال: "الأغنية راحت للموزع الكبير صاحب اللمسات السحرية حسن الشافعي عشان يحط بصمته عليها و تطلع بالشكل اللي انتوا سمعتوه. اغنية تيجي نسيب اتكتبت واتلحنت في خمس ساعات و استهلكت نص كيلو بن وسط محوج ، بس عشان طالعة من القلب ولحنها ملحن عبقري بيحس بكل كلمة و يترجمها ل لحن ربنا كرمنا بأن اللي يغنيها تبقي فنانة معجونة احساس و فن و حلاوة صوت و حضور طاغي و مكانة كبيرة في قلوب جمهورها في كل حتة في الوطن العربي .. انغام".