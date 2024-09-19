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الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس البريد يبحث تعزيز التعاون مع سفير سنغافورة وإصدار طابع تذكاري مشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل عبده علوان، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين. 

وتناول اللقاء مناقشة إصدار طابع بريد تذكاري مشترك احتفاءً بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة.

كما استعرض علوان التطورات التي شهدها البريد المصري في مجالات البنية التحتية وخدمات التجارة الإلكترونية.

من جانبه، أعرب السفير جوه عن تقديره للتطورات في البريد المصري، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين. وختامًا، أجري السفير جولة تفقدية في مبنى البريد المصري التاريخي بالعتبة.

البريد المصري السفير دومينيك جوه سفير سفير سنغافورة