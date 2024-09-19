بدعم من ارتفاعه عالميا..الذهب في مصر يستهدف تخطي مستوى 3500 جنيها

عاد سعر الذهب في مصر إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد تذبذب في تداولاته يوم أمس نتيجة التغيرات الحادة في سعر الذهب العالمي يوم أمس، هذا بالإضافة إلى عودة الارتفاع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3490 جنيه للجرام ليتداول حاليًا عند نفس المستوى، بينما قد ارتفع الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3470 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3465 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر الذهب المحلي اليوم يأتي بدعم من عودة سعر أونصة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم، حيث يتزايد الارتباط حاليًا بين السعر المحلي والسعر العالمي بسبب التغيرات الكبيرة في السعر العالمي مؤخرًا، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.



من جهة أخرى ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بشكل تدريجي الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فرص صعود سعر الذهب المحلي الذي يعتمد في تسعيره على سعر صرف الدولار.

هذا ويعاني الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة من تراجع في الطلب بسبب اقبال الموسم الدراسي وارتفاع الأعباء المادية على المستهلكين، مما تسبب في ضعف الطلب على الذهب بالإضافة إلى لجوء قطاع من المستهلكين إلى عمليات البيع العكسي للحصول على السيولة النقدية.

ولكن في المقابل يجد الذهب الدعم من ارتفاع السعر العالمي إلى مستويات تاريخية وتماسك سعر الصرف الذي يجد استقرار في تحركاته بدون تغيرات مفاجأة.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم ليقترب من اعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس، وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس على انخفاض في ظل التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار الذهب الذي يشهده منذ اجتماع البنك الفيدرالي يوم أمس.

شهد سعر الذهب المحلي تذبذب منذ جلسة الأمس متأثرًا بالتغيرات الحادة في سعر الذهب العالمي، حيث ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس قبل أن يقلص مكاسبه، ولكنه عاد إلى الارتفاع مجددًا اليوم بدعم من السعر العالمي إلى جانب تعافي آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأمس تحت المستوى 2570 دولار للأونصة ولكن السعر فشل في كسر المستوى 2550 دولار للأونصة ليرتد لأعلى خلال جلسة اليوم ويقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس عند 2600 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استطاع الذهب المحلي عيار 21 أن يتخطى يوم أمس المستوى 3500 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3505 جنيه للجرام، ولكنه سرعان ما عاد إلى التراجع حتى مستويات 3470 جنيه للجرام مما يدل قوة مستوى المقاومة المذكور، واليوم يحاول السعر العودة إلى الارتفاع من جديد واختراق هذا المستوى الذي يفتح الباب لعمليات صعود متتالية في سعر الذهب المحلي.