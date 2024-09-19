مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط يحتفل بالمولد النبوي الشريف

احتفل مركز رعاية الطلاب ذوي الاعاقة بالمولد النبوي الشريف، مساء أمس الأربعاء الموافق 18 من سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الاعاقة، والدكتور هيثم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور جمال الصاوي المدير الاداري للمركز، والدكتور مصطفى الحديبي عضو مجلس الإدارة، وبمشاركة (75) طالبا وطالبة من ذوي الاعاقة من أبناء الجامعة.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ المسلمين بذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء مبعوثًا بالرحمة، والمحبة، والإنسانية، والتسامح للعالمين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلاََ لرؤية مصر 2030، والتى تسعي لإتاحة التعليم بجودة عالية دون التمييز بين الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بملف الطلاب ذوي الإعاقة، وحققت طفرة كبيرة في رعاية حقوقهم، وتعمل دوماً على تحسين مستوى جميع الخدمات التعليمية المقدمة لهم، كما تحرص على دمج الطلاب ذوي الإعاقة مع أقرانهم الأسوياء، وتحويلهم إلى قوة منتجة، ومؤثرة فى المجتمع.

وفي كلمته؛ أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الجامعة تحرص في ضوء توجهات القيادة السياسية، على تنظيم العديد من الفعاليات، والأنشطة، والبرامج التدريبية؛ لدعم ذوي الإعاقة، بهدف إدماجهم مع زملائهم، ومؤكداً على أن إدارة الجامعة لا تتوانى عن تقديم كل ما تستطيع توفيره للطلاب ذوي الإعاقة؛ للتيسير عليهم، وذويهم طوال فترة دراستهم الجامعية، معرباً عن سعادته البالغة للمشاركة في احتفالهم المميز بالمولد النبوي الشريف لنبى الرحمة الذى بُعث للناس أجمعين.

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة مديحة درويش: إلى أن اليوم يمثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لأبناء الجامعة من ذوى الهمم، الذين هم جزء أساسي لا يتجزأ من كيان الجامعة، مشيدةً بما يقدمه مركز رعاية الطلاب ذوي الاعاقة من خدمات وأنشطة واحتفالات للطلاب ذوي الإعاقة عامة، ووجهت الشكر للقائمين على المركز؛ لاهتمامهم، ورعايتهم للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة.

وأضافت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم، أن الفريق شارك في العديد من الفاعليات التي نظمتها جامعة أسيوط، كما شارك في العديد من البرامج التلفزيونية، وحصوله علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة المواهب الذهبية.

ووجه الدكتور هيثم ابراهيم فى كلمته، شكره وتقديره لرئيس الجامعة؛ لرعايته وإهتمامه بالطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة، كما أكد على حرص إدارة الجامعة على تقديم كل الدعم لذوي الإعاقة، والاحتفال معهم بكل المناسبات الدينية أو الوطنية، بإعتبارهم جزء أساسي من نسيج الجامعة.

بدأت مراسم الاحتفال، بالسلام الجمهوري، تلاه القرآن الكريم، ثم تخلل الحفل عدداً من الفقرات الفنية، والتواشيح الدينية، التي أداها طلاب فريق كورال مركز رعاية ذوي الإعاقة "كروماتيك"، والمكون من (20) طالب و طالبة من مختلف.