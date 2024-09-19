انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال"

تنطلق غدًا الجمعة المرحلة الخامسة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك من محافظة قنا، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وأكد المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على مسرح "المواجهة والتجوال"، أن المرحلة الجديدة تستهدف 18 محافظة، من خلال تقديم 8 عروض مسرحية، تهدف إلى تحقيق 200 ليلة عرض، تشمل عروضاً من فرق: مسرح الطليعة، المسرح الكوميدي، مسرح القاهرة للعرائس، مركز الهناجر للفنون، المسرح القومي للطفل، بالإضافة إلى فرقة "المواجهة والتجوال".

ستقوم فرقة مسرح "المواجهة والتجوال" بعرض مسرحية "توتة توتة" في محافظات: قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، كما تُعرض مسرحية "السمسمية" في: الفيوم، أسيوط، المنيا، سوهاج، حلايب وشلاتين.

وفي سياق متصل، ستقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "أكتوبر الذهبي" في: العريش، دمياط، بينما تُعرض مسرحية "نجوم من خشب" في: البحيرة، الشرقية، أما فرقة المسرح الكوميدي، فستقدم مسرحية "يوم عاصم جداً" في: الغربية، البحيرة.

كما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرض المونودراما "ودارت الأيام"، في: بورسعيد، الدقهلية، البحيرة الغربية، بينما سيقدم المسرح القومي للأطفال العرض المسرحي "الحلم حلاوة"، في: المنوفية، الشرقية، وأخيرًا، ستعرض فرقة مسرح الطليعة "أوبرا العتبة" في: أسيوط، قنا.

يهدف مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" إلى نشر الفن المسرحي في أقصى ربوع الوطن، وخاصة القرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم عروض متنوعة تتناول قضايا المجتمع، وتساهم في بناء الوعي الثقافي والفني.