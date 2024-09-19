ورشة عمل بجامعة المنوفية تناقش سبل التعاون وفرص التدريب المتاحة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورشة عمل تحت عنوان "التغيرات المناخية تحديات وفرص في ظل آلية تعديل حدود الكربون" CBAM، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وتحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفد الهيئة وعدد كبير من عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الي أن ورشة العمل تأتي ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان وفي إطار جهود الجامعة لتحقيق الاستدامة البيئية وتوطين مفاهيمها لدي طلاب الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة علي أهمية هذه المبادرة الرئاسية ، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار إهتمام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة ، وتحقيق رؤية مصر 2030 ، موضحا أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان و تهدف إلى خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية من أجل تقديم مواطن واعي متعلم، متمكن، قادر، و مثقفٍ قادر علي النهوض بالمجتمع.

وأضاف الدكتور صبحى شرف ان ورشة العمل تضمنت شرحا مفصلا عن التغيرات المناخية وتأثيرها علي البصمة الكربونية في كافة الظروف والمؤشرات المحيطة ،مضيفا انه تم مناقشة كيفية التوجه نحو مستقبل مستدام من خلال احدث وسائل العلم في مواجهة التغيرات المناخية وطرق تطبيق المؤشرات البيئية التي من شأنها التحكم وتقليل التلوث والبصمة الكربونية ومعرفة كيفية التعامل الآمن مع كافة المستحدثات .

ومن جانبه أكد الدكتور خالدصوفى على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة فى رفع مستوى الوعى العام حول القضايا المناخية والبيئية وعرض المشاريع التى تحقق أهداف الاستدامة البيئية وإطلاق المبادرات الخاصة بها والتعرف على المشاريع التى تتماشى مع رؤية مصر للتغير المناخي 2030

وأكد خلال كلمتة علي أهمية دور الجامعة فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة وريادة جامعة المنوفية فى مشاريع الاستدامة وتطبيقاتها ومنها إنتاج الهيدروجين الاخضر والاسمدة العضوية وسعى الجامعة لاعتماد تقرير البصمة الكربونية التى اعدته مجموعة متميزه من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

كما قام بعرض الأنشطة المتعددة التى تقوم بها الهيئة بدأ من إصدار المواصفات ودورها المتميز فى خدمة التدريب التى يقدمها مركز التدريب بالهيئة من خلال مركز معتمد يمنح المتدربين شهادة يمكن توثيقة من الخارجية

هذا واسعرضت الورشة أنشطة إدارة التدريب وتشجيع الهيئة للطلاب من خلال توفير مجموعة من الدورات التدريبية العملية والنظرية لتأهيلهم لسوق العمل.

كما قام المحاضرون بتقديم شرح تفصيلي لمواصفات البصمة الكربونية وتقييم دورة حياة المنتجات التي يتم التعامل معها بشكل يومي ومعرفة التأثير الواضح للملوثات على الماء والغذاء والطاقة وأهمية التوجه نحو وسائل الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة والتوسع بشأنها في البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بشكل خاص والدولة بشكل عام.

كما تم عرض شرحا مفصلا عن آلية تعديل حدود الكربون CBAM وكذلك استعراض نموذج لتقرير البصمة الكربونية وكيفية إعداده .

وضم فريق الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مهندسة إكرام سعيد. رئيس وحدة الأداء البيئي ود. ريهام بدر، ود. محمد عبد المنعم عبده. واسلام امين، و فاطمة علي ، وريم السرساوي .