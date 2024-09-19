بطريرك السريان الأرثوذكس يحتفل بالقداس الإلهي بمناسبة عيد مار متى الناسك

احتفل مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بالقدّاس الإلهي في دير مار متى، وذلك بمناسبة عيد القديس مار متى الناسك.

‎شارك في الصلاة مار تيموثاوس موسى الشماني، مطران إيبارشية دير مار متى، ومار نيقوديموس داود شرف، مطران الموصل وكركوك وإقليم كوردستان وتوابعها، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي، بحضور المطران مار غريغوريوس صليبا شمعون، المستشار البطريركي.

‎وفي موعظته، تحدث بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، عن سيرة حياة القديس مار متى الناسك، مشيرًا إلى أهمّ المعجزات التي اجترحها وكيف ثبّت المؤمنين على الإيمان القويم، وحثّ المؤمنين على التمسّك بإيمانهم رغم الصعوبات التي يواجهونها وأن يبقوا أوفياء لكنيستهم وأرضهم.