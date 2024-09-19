وفد وزارة التخطيط يستعرض منظومة تطوير الخدمات الحكومية بالأقصر| صور

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، وفدًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة اللواء محمد حميدو هندي، مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، لمتابعة منظومة التحول الرقمي لتطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، قدم وفد وزارة التخطيط عرضًا لمنظومة تطويرالخدمات الحكومية ومشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والموقف التنفيذي لميكنة المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وقرى المحافظة.

وأكد اللواء محمد حميدو، على حرص الوزارة بالتعاون مع محافظة الأقصر على تطوير وتحسين الأداء والاتجاه للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والحفاظ على قواعد البيانات الحكومية، مشيرًا إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات والعمل على تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين الخدمات.

محافظ الأقصر يستعرض موقف ملف التصالح

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بأعضاء الوفد، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية خاصة مع التحول الرقمي وتداخله في كل التعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة التنفيذية، كما استعرض المحافظ مع الوفد موقف ملف التصالح بالمحافظة على بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023م، منوهًا أنه تم التوجيه بتسريع وتيرة العمل بذلك الملف داخل المحافظة.

حضر اللقاء العميد أحمد محمد طعيمة، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بمحافظة الأقصر، ومحمد عبدالفتاح آدم، السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ومديري إدارة ومتابعة المراكز التكنولوجية.

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