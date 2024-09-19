"ثقافة مطروح" تواصل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. صور

شهد قصر ثقافة مطروح مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة.

واحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، أقيمت محاضرة بعنوان "المولد النبوي هدى للتائهين"، تحدث خلالها الشيخ السعيد مصطفى، من وزارة الأوقاف، عن نشأة الرسول الكريم، مشيرا إلى ضرورة تحلي النشء بصفاته.

أعقب ذلك ورشة تصميم عروسة المولد بتقنية الأوريجامي (طي الورق) لعدد من الأطفال ذوي القدرات الخاصة، تدريب الفنانة شيماء الواعي.

من ناحية أخرى قامت الفنانة نهلة عبد الفتاح بتدريب الرواد على غرز متنوعة للتطريز السيوي، مع تعريفهم بكيفية استخدامها في تزيين حقائب قماشية.

فيما نظم نادي الأدب، برئاسة الدكتور إسلام عبدالرحمن لقاء أدبيا بعنوان "بناء الإنسان في الأدب المصري" تضمن مناقشة أعمال الأعضاء في ذلك الشأن، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي تهدف إلى زيادة الوعي الثقافي وترسيخ الهوية المصرية.

وتشهد هيئة قصور الثقافة خلال الآونة الأخيرة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية منها مهرجان مسرح الهواة، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي

بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ، ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة مصر" تبدع"، وغيرها.