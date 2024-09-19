بشرى تلجأ للقضاء بسبب بوستر "الأم العذراء" 

أوضحت الفنانة بشرى، أنها لم تتعاقد على بطولة عمل فني بعنوان "الأم العذراء" ذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق "انستجرام".

وشاركت بشرى جمهورها بوستر العمل المزعوم وكتبت تعليقا عليه:"إلى من يهمه الأمر، ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمي وصورة قديمة لى والترويج لهذا العمل الذي لم اسمع به من قبل".

وأضافت بشرى: “وأحذر إذا تم استخدام اسمي بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء، كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر، سوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا أعرف ماهية هذه الجهة من الأساس”.

يذكر أن بشرى شاركت مؤخرا بمهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة كرئيس لجنة تحكيم "فئة أفلام الطلبة"، والذي عقد في الفترة من يوم 6 إلى 13 من سبتمبر الجاري.