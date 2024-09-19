ads
الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تفاصيل مصرع وإصابة 26 مصريا بحادث مروع في ليبيا

إنقلاب سيارة
إنقلاب سيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي 11 مصريا مصرعهم وأصيب 15 آخرين في حادث مأساوي مرتبط بالهجرة غير الشرعية، وذلك خلال حادث سير مروع بمدينة درنة في ليبيا، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وشهد الطريق الصحراوي في درنة شرق ليبيا، مساء أمس الأربعاء، حادث إنقلاب سيارة تقل 26 مصريا كانوا يحاولون الهجرة غير الشرعية، ما أدي إلي مصرع 11 منهم وإصابة 15 آخرين.

وكشفت السلطات الليبية، عن أنه تم القبض على قائد السيارة والتحفظ عليه، لافتة إلى أنه من بين المصابين 2 بحالة خطيرة.

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع الحادث، وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم الوزارة، بأن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين، كما طالب الوزير بضمان سرعة نقل الجثامين إلى مصر فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

لقي 11 مصريا مصرعهم أصيب 15 آخرين حادث الهجرة غير الشرعية درنة ليبيا انقلاب سيارة وزارة الخارجية المصرية