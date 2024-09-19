تفاصيل مصرع وإصابة 26 مصريا بحادث مروع في ليبيا

لقي 11 مصريا مصرعهم وأصيب 15 آخرين في حادث مأساوي مرتبط بالهجرة غير الشرعية، وذلك خلال حادث سير مروع بمدينة درنة في ليبيا، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وشهد الطريق الصحراوي في درنة شرق ليبيا، مساء أمس الأربعاء، حادث إنقلاب سيارة تقل 26 مصريا كانوا يحاولون الهجرة غير الشرعية، ما أدي إلي مصرع 11 منهم وإصابة 15 آخرين.

وكشفت السلطات الليبية، عن أنه تم القبض على قائد السيارة والتحفظ عليه، لافتة إلى أنه من بين المصابين 2 بحالة خطيرة.

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع الحادث، وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم الوزارة، بأن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين، كما طالب الوزير بضمان سرعة نقل الجثامين إلى مصر فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.