ضبط 14.2 طن مواد غذائية وأسمدة مجهولة المصدر بالشرقية

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بالشرقية بحملة بدائرة مركز أبوحَماد برئاسة أحمد القواشتي مدير عام الإدارة وعبد اللطيف النجار وسعيد الشرقاوى ومحمد عبد السلام مدير مركز المعلومات بالمديرية وهبة على وشيرين عبد الحميد من إدارة الحوكمة بالمديرية وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ١٦٦٨٤ جنح أبو حماد لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٤٢جركن زنة الجركن ٢٥ كيلو حامض فسفوريك والنيتريك بإجمالي كمية ٣٣٥٠ كيلو جرام.

كما تم ضبط ٥١ شيكارة أسمدة يوريا مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية زنة الشيكارة ٥٠ كيلو بإجمالي كمية قدرها ٢٥٥٠ كيلو جرام.

وتم ضبط مخزن مواد غذائية بالمخالفة للترخيص وتم تحرير محضر برقم ١٦٦٨٥ جنح أبوحماد مجهول المصدر وتم التحفظ على ٧٥ شيكارة علف حمام بإجمالي كمية قدرها ١٨٧٥ كيلو جرام.

كما تم تحرير محضر رقم ١٦٦٨٦ جنح أبوحماد مجهول المصدر وتم التحفظ على ٤٦ شيكارة دقيق ٧٢٪ بأحد المخابز السياحية بإجمالي كمية قدرها ٢٣٠٠ كيلو جرام.

وتم تحرير محضر برقم ١٦٦٨٧ جنح أبو حماد مجهول المصدر وتم التحفظ على ٧٥ شيكارة مكرونة زنة الواحدة ١٠ كجم جملة ٧٥٠كجم.

وتم ضبط ٢٧ شيكارة علف أغنام زنة الواحدة ٤٠ كجم جملة ١٠٨٠ كجم وتم تحرير محضر برقم ١٦٦٨٨ جنح أبو حماد.

كما تم التحفظ على ٢٠ جردل شحم سيارات جملة ٧٠ كجم و وتم تحرير محضر رقم ١٦٦٨٩ جنح أبو حماد.

وتم التحفظ على ٨٠ جركن زيت تروس سعة الواحدة ١٠ كجم جملة١٢٨٠كجم.

والتحفظ على ٢٠ شيكارة علف زنة الواحدة ٥٠ كجم بجملة ١٠٠٠ كجم وتحرر محضر ١٦٦٩٠ جنح أبو حماد.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.