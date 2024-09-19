التنسيق الحضاري ينظم ورشة تدريبية لمهندسي الإسماعلية|صور

نظم الجهاز ورشة تدريبية لمهندسي أحياء محافظة الإسماعيلية بهدف التعريف بأدلة الجهاز الخاصة بالتراث الحضاري، والتي يسعى الجهاز من خلالها إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث وتطبيق المعايير اللازمة في تطوير الأحياء.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، لرفع الوعي بأهمية التراث الحضاري والمباني التراثية على مستوى الجمهورية، وفي إطار مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا".

تناولت الورشة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتسجيل المباني واللجنة الخاصة بالحصر، إلى جانب شرح دور التنسيق الحضاري وتوضيح أهدافه والتشريعات والقوانين التي يستند عليها، ثم تعريف مفهوم الهوية البصرية، وتسليط الضوء على كيفية تحسين الصورة البصرية للمدن المصرية، إضافة إلى عرض التصنيفات المختلفة للمباني التراثية والمشاكل التي تواجه المحليات أثناء إصدار تراخيص الترميم والأسس والمعايير التي يتم علي اساسها التعامل مع المباني والمناطق المسجلة بالجهاز.

شارك بالورشة من فريق عمل التنسيق الحضاري ضم المهندسة هبة الله يوسف، مدير عام إدارة التصميم والحفاظ على النسق الحضاري، الدكتور تامر حجازي، والمهندسة فوزية جمال، والمهندسة فوزية إيمان سيف.