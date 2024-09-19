مدير التأمين الصحي بالأقصر: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال سبتمبر

صرحت الدكتورة رحاب علي عبدالوهاب مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحى الشامل، اليوم الخميس، أنه تم إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال شهر سبتمبر بإجمالي 54 حالة منذ بدء منظومة الخدمات الطبية المقدمة من التأمين الصحي الشامل، مضيفة أن جميع العمليات تمت بمستشفى الكرنك الدولي على نفقة التأمين الصحي الشامل كى يتمتع الأطفال بصحة جيدة، وبحياة طبيعية مع أقرانهم.

وأوضحت رحاب، أن التأمين الصحي الشامل يسعى لتحسين صحة جميع المواطنين من خلال تغطية تأمينية صحية شاملة بجودة عالية وشكل مستدام، مضيفة ان إرتفاع نسبة الوعي بنظام التأمين الصحي الشامل له دور كبير في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بالإضافة إلى إمكانية التسجيل بالمنظومة عبر بوابة مصر الرقمية.

وأضافت، أن التأمين الصحي الشامل يغطي جميع الأمراض المزمنة، كما أن الخدمات الطبية التي يقدمها النظام تتيح للمواطن اختيار جهة العلاج من الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وكذا التوسع في شبكات مقدمي الخدمة مع القطاع الخاص كشريك اساسي في المنظومة.

وتابعت مدير التأمين الصحي الشامل بالأقصر، أن الدولة تتحمل تكاليف علاج واشتراكات الغير قادرين وتعفيهم من المساهمات في العلاج بنظام التأمين الصحي الشامل وفقاً للقانون، مؤكدا الحرص على تحديث البيانات والانتظام في سداد اشتراك التامين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن الإعلام بكافة أشكاله له دور بارز في نشر الوعي لدي المواطنين وكذلك سرعة التواصل مع المواطنين والتفاعل لتذليل كافة العقبات لهم.