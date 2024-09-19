الأربعاء.. المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي التاسع عشر لأدب الأطفال

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان مؤتمره السنوى التاسع عشر بعنوان :"أدب الأطفال العالمى والتحديات المعاصرة والمستقبلية (محليا وعربيا وعالميا) "، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تنطلق فعاليات المؤتمر يومي 25 و26 سبتمبر 2024 في قاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، ويهدف هذا المؤتمر إلى معالجة التحديات العالمية الراهنة مع التركيز على إشراك الأطفال والناشئة في مواجهة هذه التحديات منذ سن مبكرة، ويسعى المؤتمر إلى توعية الجيل الصاعد وإشراكه في العمل الإيجابي لإيجاد حلول للمشكلات والأزمات العالمية وسيتم تحقيق ذلك من خلال توظيف مختلف الفنون الأدبية كالشعر والقصة والمسرح إضافة إلى الفنون التشكيلية وتبسيط العلوم سواء بالأساليب التقليدية أو الرقمية

هذا وتتماشى أهداف المؤتمر مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والتي تشمل قضايا مثل التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والتحول الرقمي وتحسين جودة التعليم ومحو الأمية وتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر والجوع وتعزيز الصحة الجيدة وتوفير فرص العمل اللائق

ويترأس المؤتمر الدكتورة سهير محفوظ أستاذة المكتبات والمعلومات بكلية الآداب في جامعة حلوان وجامعة قناة السويس والمستشارة العلمية لمعمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية ويشرف على الفعاليات أشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات

وسوف يتضمن المؤتمر عرض بحوث ومداخلات فى المحاور التالية:

أولاً: الإنتاج الفكرى لأدب الأطفال بأنواعه المختلفة من قصة وكتاب موضوعى وشعر ومسرحية وغيرها، بشكليه الورقي والإلكتروني ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم في مختلف العصور بالإضافة إلى التطبيقات الرقمية المختلفة في مجال أدب ومكتبات الأطفال.

ثانياً: جهود مختلف المؤسسات الثقافية وخاصة المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية المختلفة العربية والأجنبية في تشجيع هذا الإنتاج والعمل على جذب الأطفال إليه من خلال القراءة الحرة وكافة الأنشطة المرتبطة.