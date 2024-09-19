النمسا: التعاون مع البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية له أهمية كبيرة

أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أن التعاون مع شركاء غرب البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب له أهمية مركزية بالنسبة للنمسا.

وأشار بيان الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن التدابير المتخذة لحماية الحدود الخارجية المشتركة أدت إلى زيادة أعداد المهاجرين العائدين على طول طرق الهجرة، وقبل كل شيء زيادة مكافحة مهربي البشر كما أدت إلى انخفاض كبير في الدخول غير القانوني عبر طريق غرب البلقان في الأشهر الأخيرة.

ولفت البيان إلى ضرورة زيادة تكثيف هذا التعاون وتوسيعه وينبغي أيضا مواصلة مكافحة الجريمة المنظمة باستمرار، مع إيلاء أهمية كبيرة لتسريع معالجة البيانات، وتبادل المعلومات في الوقت المناسب وتحسين التعاون مع السلطات المالية وسلطات إنفاذ القانون.

يشار إلى أنه تم الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس عملية برلين من خلال اجتماع وزراء داخلية دول غرب البلقان وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين مثل المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة في برلين مؤخرًا.

يذكر أن اجتماع برلين ركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وظواهر الجريمة المنظمة الأخرى ومثلت النمسا نائبة رئيس قسم الهجرة والشؤون الدولية، فرانزيسكا كاندولف.