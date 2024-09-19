الأحد.. "المصرية للكاريكاتير" تقيم عزاء للفنان الراحل أحمد قاعود

تقيم الجمعية المصرية للكاريكاتير عزاء للفنان الراحل أحمد قاعود بمقر الجمعية في 47 شارع المراغي بالعجوزة الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بحضور أسرة فنان الكاريكاتير الراحل.

ورحل فنان الكاريكاتير الشاب احمد قاعود، صباح الثلاثاء الماضى، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ38 عامًا، بعد مسيرة فنية ووطنية كبيرة، وخيم الحزن على الوسط الصحفى والفنى، وتحولت السوشيال ميديا الى سرادق عزاء.

وكان “ قاعود”، يعانى منذ سنوات من مرض نادر أصابه، جعل وضعه الصحى صعبا، حتى كان يجد صعوبة فى تحريك يديه ، ورغم ذلك استمر فى ممارسة الرسم، وحارب مرضه بقوة وصلابة.

قاعود في سطور

اتسمت أعمال أحمد قاعود بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدماً فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكاراً واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

وولد “قاعود”عام 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال شهادات تقدير وجوائز التقديرية.

ويعد أحمد قاعود كان واحدا من أشهر فنانين الكاريكاتير في مصر، وكانت أعماله ذات طابع خاص ومميز، حيث كان يعتمد في رسوماته على المزج بين الحياة الاجتماعية والسياسية.

وكان قاعود يهتم بمواكبة كافة القضايا الجماهيرية، والتعبير عن ما يشغل الرأي العام في الوطن العربي بفنه الراقي.

وسعى الكاريكاتير أحمد قاعود خلال مسيرته الفنية، الوصول إلى جميع فئات المجتمع باختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية.