الغلاء يمنع السوريين من تخزين وتجفيف المواد الغذائية للشتاء.. فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الغلاء يمنع السوريين من تخزين وتجفيف المواد الغذائية للشتاء».

وأفاد التقرير: «تنشغل أغلب العائلات السورية خلال الشهر الجاري بتحضير وتخزين المواد الغذائية من خضار وفاكهة وشرائها خلال موسمها وتخزينها لفصل الشتاء والتي تعرف بالمونة، ويعتمد التخزين على عملية التجفيف أو الغمر بالزيوت وغيرها من طرق التخزين التقليدي بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء».

وأضاف: «أبرز المواد التي يتم تخزينها خلال الشهر الجاري المكدوس والمربيات ولكن ارتفاع الخضار والزيوت دفع بالأسر إلى التقليل من كمية المونة».

وتابع: «تنتشر مئات المعامل الخاصة بالصناعات الغذائية في سوريا غالبيتها ذات سمعة طيبة لكن الكثيرون يفضلون ما يصنعون في منازلهم من مربيات العنب والتين والفلفل الحار الذي يتم عبر التجفيف والتخمير بعد إضافة زيت الزيتون إليه بسبب أسعاره في الأسواق».