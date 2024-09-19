شاهد.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب في الاستوديو

تقف الفنانة شيرين عبد الوهاب على التحضيرات النهائية لأغاني ألبومها الجديد الذي تطرح أغانيه تباعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعد تعرضهم للحذف إثر الخلافات القائمة مع شركة روتانا تطرحهم ولأول مرة عبر تطبيق"التليجرام".



وشارك الموزع الموسيقي توما جمهوره صورة تجمعه بشيرين خلال تسجيلها أخر أغاني الألبوم الجديد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام" وكتب تعليقا على الصورة:"تسجيل أخر أغنية في الألبوم شيرين عبد الوهاب ٢٠٢٤، توما".

وقامت شيرين عبد الوهاب بطرح أغاني الألبوم مؤخرا منهم: "قالك نسيني"، و"عسل حياتي"، و"بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، و"هنحتفل"، عبر التليجرام، وآخر الأغاني التي طرحتها منه بعنوان "عودتني الدنيا".



وشهدت الفترة الأخيرة، أزمة كبيرة بين شيرين وشركة روتانا، حيث حذفت الأخيرة أغاني ألبومها الجدي بدعوى استمرار تعاقدهما، على الرغم من تأكيد شيرين فسخ التعاقد ودفعها قيمة الشرط الجزائي في العقد بمبلغ 8 ملايين جنيه.