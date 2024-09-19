عقب تفجيرات لبنان.. العالم يترقب خطاب حسن نصر الله اليوم

يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم الخميس، خطابا بشأن الأحداث الأخيرة والتفجيرات التي شهدتها لبنان علي مدار يومي الأربعاء والثلاثاء، وسط حالة من الترقب لهذا الخطاب، بحسب ما ذكر موقع قناة "المنار" اللبنانية.

يأتي خطاب حسن نصر الله في أعقاب عدوانين إسرائيليين على لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث أدت انفجارات أجهزة الاتصالات "البيجر" اللاسلكية، يوم الثلاثاء، إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة حوالي 2800 اخرين، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

بينما أسفرت انفجارات أجهزة الاتصالات "ايكوم" اللاسلكية، يوم الأربعاء، عن استشهاد 20 شخصا وجرح 450 آخرين، وفقا للوزارة.

كما تسببت موجة التفجيرات بأضرار في عدد من المنازلِ واندلاع حرائق في منازل اخرى، إلى جانب عدد من السيارات والدراجات والمحلات التجارية التي تبيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية.