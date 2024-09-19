بالفيديو| باحث اقتصادي: مصر تسعى إلى تحسين العائد من أصولها

قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن أنظار الدولة تتجه في الفترة الحالية نحو الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المصرية لتحسين العائد من الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تتخذ خطوات جدية للانتقال بالاقتصاد المصري لمرحلة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاعتماد على المكون المحلي في كافة مراحل الإنتاج.

وأوضح خطوات الارتقاء بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تتمثل في الاعتماد على المكون المحلي وتدعيم قطاع الأعمال العام والربط بينه وبين القطاع الخاص.

وأشار إلى أن جولة رئيس الوزراء بالأمس تعد أقوى رسالة لكل مستثمري العالم، إذ توضح أن مصر تسعى لدعم الشركات والعلامات التجارية العالمية.

وتابع أن مخططات الدولة تشمل الارتقاء بالقوى البشرية كذلك، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتأهيل القوى البشرية بشكل جيد كي لا تشكل عبء على المُصنع، ذاكرًا أن التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم الجامعي الذي تم استحداثه في السنوات الماضية يأتي ثماره الآن، إذ بدأت الشركات بالاعتماد على القوى البشرية المحلية المدربة بدلا من استيرادها من الخارج.