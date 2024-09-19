تعرف على مواجهات ختام ربع نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش

تتجه أنظار عشاق "القفص الزجاجى" الإسكواش، فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، نحو العاصمة الفرنسية "باريس"، لمتابعة ختام منافسات الدور ربع النهائي ببطولة "باريس المفتوحة للاسكواش".



تقام البطولة فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وجاءت مباريات اليوم كالتالى:

- الساعة 7.30 مساء

نوران جوهر (المصنفة 2 عالميًّا) × الأمريكية أماندا صبحى (المصنفة 9 عالمياً)



- الساعة 8.15 م

طارق مؤمن (المصنف 7 عالميًّا) × النيوزلندى بول كول (المصنف 2 عالمياً)



- الساعة 9.15 م

هانيا الحمامى (المصنفة 3 عالميًّا) × فيروز أبوالخير ( المصنفة 16 عالمياً)



- الساعة 10.00 م

مصطفى عسل ( المصنف3 عالميًّا) × مازن هشام (المصنف 5 عالمياً)

