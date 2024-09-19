شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما يشهد غدا الجمعة ، شبورة مائية خفيفة صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ورياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 80 و 90% للعظمي ومن 35:50% للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 28 درجة.