ads
الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد  وطقس مائل للحرارة رطب ليلا  وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء ومعتدل  الحرارة رطب على السواحل الشمالية. 

كما يشهد  غدا الجمعة ، شبورة مائية خفيفة صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

ورياح  معتدلة تنشط احيانا على  مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري  تتراوح بين 80 و 90% للعظمي ومن 35:50% للصغري.

 درجات الحرارة  المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال  الصعيد 39 للعظمي  والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 28 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا