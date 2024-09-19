البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الخميس

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.27%، ليصل إلى مستوى 30,729.27 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" لنسبة 2.03%، وصولًا إلى مستوى 2,938.03 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.96%، وصولًا إلى 7,137.85 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 10,197.7 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.1% وصولًا لمستوى 6,047.14 نقطة.

وصعد مؤشر EGX30capped بنسبة 1.49%، ليصل إلى مستوى 37,725.55 نقطة، وأيضًا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.26%، مسجلًا 13,321.79 نقطة.