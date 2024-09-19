ads
الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الخميس

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.27%، ليصل إلى مستوى 30,729.27 نقطة. 

وارتفع أيضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" لنسبة 2.03%، وصولًا إلى مستوى 2,938.03 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.96%، وصولًا إلى 7,137.85 نقطة. 

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 10,197.7 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.1% وصولًا لمستوى 6,047.14 نقطة.

وصعد مؤشر EGX30capped بنسبة 1.49%، ليصل إلى مستوى 37,725.55 نقطة، وأيضًا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.26%، مسجلًا 13,321.79 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات الخميس