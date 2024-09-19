تفاصيل افتتاح متحف الخزف الإسلامي بعد غلقه 14 عامًا.. فيديو

أكد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن افتتاح متحف الخزف الإسلامي بعد غلقه لمدة 14 سنة سيكون يوم 15 أكتوبر المقبل.

وتابع الدكتور وليد قانوش خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ورشا مجدي، مقدمتي برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد: تم تطوير المتحف على مرحلتين؛ باعتباره مبنى تراثيا وليس أثريا.

وقال وليد قانوش: تم بدء العمل منذ 2023 وهناك باقي أعمال في التشطيبات الخفيفة، على أن يتم افتتاح المتحف الذي يحتوي على 315 قطعة خرف أثرية أمام الجمهور ولكن ليس بكامل خدماته.

وأشار إلى أن مبنى المتحف تم زخرفته بالطابع التراثي سواء في الحوائط والأسقف والأبواب والشبابيك على التصميمات الإسلامية القديمة.