إسرائيل تزعم القبض على شخص حاول اغتيال نتنياهو

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، رجلًا إسرائيليًّا بتهمة أنه تم تجنيده من قبل إيران لتنفيذ مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أو رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، يدعى موتي مامان البالغ من العمر 73 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخميس.

ووجهت لائحة اتهام إلى رجل الأعمال مامان، صباح الخميس، بشأن المؤامرة، بحسب ما زعمت السلطات الإسرائيلية.

وقالت الشاباك والشرطة الإسرائيلية، في بيان مشترك، إن المشتبه به تم تهريبه إلى إيران مرتين وتلقى أموالًا لتنفيذ الاغتيال.

وأضافت السلطات الإسرائيلية، إن رجل الأعمال الإسرائيلي التقى بمسؤولي المخابرات الإيرانية الذين طلبوا منه القيام باغتيال عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وزعم الشاباك إن المسؤولين الإيرانيين اعتبروا خطط الاغتيال انتقاما لمقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وبحسب التحقيقات، طلب الرجل الإسرائيلي مليون دولار مقدما قبل تنفيذ أي من الاغتيالات، كما أنه حاول تجنيد أحد أعضاء الموساد كعميل مزدوج.