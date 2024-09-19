جامعة بنها الأهلية تكرم محافظ القليوبية السابق لجهوده

كرم الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية السابق، وعضو مجلس أمناء الجامعة السابق تقديرًا لجهوده المتميزة وما قدمه للجامعة ومجتمع القليوبية خلال توليه منصب محافظ القليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة لشؤون التوظيف والخريجين والابتكار، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة وأيمن بيومي، أمين مساعد الجامعة.

وأشاد الدكتور جمال السعيد، وقيادات الجامعة بجهود ودعم اللواء عبد الحميد الهجان لجامعة بنها الأهلية لأداء رسالتها العلمية والبحثية بمدينة العبور وما تقدمه من برامج أكاديمية متميزة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.

من جانبه أعرب اللواء عبد الحميد الهجان عن سعادته بتكريم مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا على دور الجامعة في المجتمع لما تمتلكه من امكانيات وقدرات لدعم المشروعات التنموية في المحافظة.