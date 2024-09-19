محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالسنبلاوين.. صور

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس، يرافقه اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة السنبلاوين والتى تم الانتهاء من اعمال الإحلال الكلي لها.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس مجاهد عطيه رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهليه والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ومحمد ابراهيم مدير إدارة السنبلاوين التعليمية.

فيما تقع مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائيه بمدينة السنبلاوين علي مساحة 1,233 متر مربع بإجمالي عدد فصول 16 فصل وجرى عمل إحلال كلي لها بتكلفة 8,5 مليون جنيه.



من جانبه ثمن اللواء طارق مرزوق دوررئيس هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء وتطوير المدارس بنطاق الدقهليه لتقليل كثافات الفصول وتطوير العمليه التعليميه وإدخال نوعيات جديدة من التعليم في الدقهليه مثل التعليم الياباني والتعليم التجريبي.

وأشار إلى أن الدقهليه شهدت طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير المدارس.

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