محافظ الجيزة يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالواحات البحرية

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة مطولة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى لافتتاح عدد من المشروعات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.

استهل محافظ الجيزة جولته بافتتاح معهد منديشة الأزهرى بطاقة ٢٦ فصلًا دراسيًّا والذى ينقسم إلى قاعتين لرياض الأطفال و ١٢ فصلًا للمرحلة الابتدائية نظام التعليم المشترك بالإضافة إلى ٦ فصول للشهادة الإعدادية و ٦ فصول للشهادة الثانوية بنات.

كما افتتح المحافظ الأعمال الإنشائية والتجهيزات لوحدة إطفاء قرية الحارة لخدمة أهالى القرية، موجها رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالجيزة لدعم الوحدة بالسيارات اللازمة وتوفيرها فورا لبدء التشغيل الفعلى نظراً لاهميتها نظراً لبعد اقرب وحدة اطفاء عن القرية بحوالي ٢٥ كم .

شملت افتتاحات محافظ الجيزة بمركز الواحات البحرية افتتاح مشروع إنشاء 50 بيتا بدويا بقرية القصر التابعة لمركز الواحات البحرية علي مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 37 مليون جنيه وذلك بالتعاون وتمويل جهاز تعمير الوادي الجديد منطقة جهاز الواحات البحرية .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الوحدة السكنية تضم غرفتان وغرفه استقبال ومطبخ وحمام ، إضافة إلي توصيل كافة المرافق من مياه وإنارة والصرف الصحي، وعناصر الأمان من كاميرات مراقبة وتوصيلات إطفاء، كما تم مراعاة الحفاظ علي الشكل العام للوحدات للحفاظ علي الرؤية البصرية مشيراً انه سيتم الإعلان عن بدء التقديم علي نظام القرعة وفقاً للاليات القانونية .

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبى المحافظ واللواء أحمد محمد فتحي السويفي رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالوادي الجديد، والنواب عمرو القطامي ، محمد سلطان ، صبورة السبد ، مايسة عطوة أعضاء مجلس النواب والدكتورة امل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية والدكتور ايمن عبود رئيس المنطقة الأزهرية بالجيزة والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات .