السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات ، ضبط بحوزته كمية من مخدر السيليوسين والحشيش بمنطقة عين شمس.



وكشفت التحقيقات أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكي به أجزاء نباتية وزنت 10 جم ثبت أنها السيليوسين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر علي كيس بلاستيكي به 5 قطع لمادة سمراء اللون كل قطعة ملفوفة بلفافة بنية اللون وزن الكيس 100جم ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى، وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.