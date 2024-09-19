استشاري مناعة: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يُسبب الإصابة بأنواع جديدة من التحسسات

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، إنه على الأمهات تجنب استخدامهن المضاد الحيوية دون الرجوع إلى طبيب، مشيرةً إلى أن استخدام المضادات الحيوية باستمرار يؤدي إلى تضرر جسم الإنسان بها، إذ إنه يتم إخراجه عن طريق الكبد أو عن طريق الكلى.

وأضافت «عبد الوهاب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الأطفال تموت بسبب تناول الأدوية بعد تناول حقنة المضاد الحيوي، نتيجة أن الأطفال لديهم حساسية شديدة من أدوية المضاد الحيوي، أو أنهم تعرضوا إليها بجرعات صغيرة وجسم الطفل لديه حساسية شديدة تصل إلى الاختناق.

وشددت على المسؤولين اعتبار المضادات الحيوية نوعا من أنواع الأدوية التي تداخل ضمن الجدول، لافتةً أن المضادات الحيوية لا تضر الجسم فقط بل تضر تأثير المضاد الحيوي، إذ إن تناول الكثير من المضادات الحيوية يعني عدم تأثر الجسم بالعلاج فيما بعد نتيجة لنمو أنواع خطيرة من البكتيريا مضادة لهذا النوع من المضاد الحيوي.