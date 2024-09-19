العدل تطلق قوافل طبية للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي

أطلقت وزارة العدل قوافل طبية بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم اتجهت إلى محاكم شمال القاهرة وشمال الجيزة و الفيوم الابتدائية، وذلك للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي، والباطنة والسكري والقلب والمناعة واجراء الفحوصات والتحاليل الطبية بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي وعيادات تكنو كلينك ومركز مصر سكوب للمناظير، ومعامل الفا والمختبر

وتم إجراء الفحوص الطبية والتحاليل لـ490 مواطنا من الموظفين والمترددين على تلك المحاكم

يأتي ذلك فى إطار مشاركة وزارة العدل فى مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الانسان

كانت وزارة العدل قد أطلقت خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات الإسكندرية - الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية - جنوب سيناء - البحر الأحمر - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة ، وجار استحداث عشرة مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات، وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات.

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