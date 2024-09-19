ننشر أقوال فتاة اتهمت خالها بالتعدي عليها في مدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال فتاة اتهمت خالها بالتعدي جنسيا عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها ووالدتها طرفه.

وقالت الفتاة، إنها كانت تعيش رفقة والدها ووالدتها وأشقائها في محافظة المنوفية، وكانت حياتهم تسير بشكل طبيعي حتي اتهم والدها في إحدي القضايا وتم القبض عليه وصدر ضده حكم بالحبس.

وأضافت الفتاة، أن والدتها عقب حبس والدها لم تجد من يساعدها في الإنفاق فأخذتهم وسافرت إلي مسكن جدتها وخالها في منطقة مدينة نصر.

وأشارت الفتاة إلي أنهم في بادئ الامر كان خالها يتعامل معها بشكل طبيعي ولم تصدر منه أي أفعال إلي أنها فوجئت بعد فترة به يدخل عليها غرفة النوم ويتحسس أجزاء حساسة من جسدها فنهرته فلم يمتنع واستمر في أفعاله تحت تأثير الضرب.

وأوضحت الفتاة، أن المتهم كان يختار أوقات نزول أمها الي العمل وكان يقوم بإرسال أشقائها للعب في الخارج ثم يتعدي جنسيا عليها بالإكراه وهددها بالقتل اذا ابلغت أحدًا .

تلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة تتهم خالها بالتعدي جنسيا عليها أثناء إقامتها لديه بمنطقة مدينة نصر.