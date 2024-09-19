ads
الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. برشلونة في ضيافة موناكو وأتلانتا يستضيف أرسنال بدوري أبطال أوروبا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق الـ 19 من سبتمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
 

*دورى أبطال أوروبا:

07:45 فينورد روتردام - هولندا × باير ليفركوزن - ألمانيا
07:45 سرفينا زفيزدا - صربيا × بنفيكا - البرتغال
10:00 أتلتيكو مدريد - إسبانيا × لايبزيج - ألمانيا
10:00 موناكو - فرنسا × برشلونة - إسبانيا
10:00 أتلانتا - إيطاليا × آرسنال - إنجلترا
10:00 ستاد بريست - فرنسا × شتورم غراتس - النمسا
 

*الدورى الإسبانى:

08:00 ليجانيس × أتلتيك بيلباو
 

*الدورى السعودى للمحترفين "روشن":

06:40 الأخدود × القادسية
06:55 العروبة × الفتح
09:00 الوحدة × الخلود
 

تشاهدون اليوم البوابة نيوز برشلونة موناكو ارسنال أتلانتا دوري الأبطال ابطال اوروبا الدوري السعودي روشن