تشاهدون اليوم.. برشلونة في ضيافة موناكو وأتلانتا يستضيف أرسنال بدوري أبطال أوروبا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق الـ 19 من سبتمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
*دورى أبطال أوروبا:
07:45 فينورد روتردام - هولندا × باير ليفركوزن - ألمانيا
07:45 سرفينا زفيزدا - صربيا × بنفيكا - البرتغال
10:00 أتلتيكو مدريد - إسبانيا × لايبزيج - ألمانيا
10:00 موناكو - فرنسا × برشلونة - إسبانيا
10:00 أتلانتا - إيطاليا × آرسنال - إنجلترا
10:00 ستاد بريست - فرنسا × شتورم غراتس - النمسا
*الدورى الإسبانى:
08:00 ليجانيس × أتلتيك بيلباو
*الدورى السعودى للمحترفين "روشن":
06:40 الأخدود × القادسية
06:55 العروبة × الفتح
09:00 الوحدة × الخلود