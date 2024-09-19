معهد الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "مؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم"

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "مؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم"، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وعدد من الخبراء، وطلاب كليات الزراعة من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عبد الوكيل أبو طالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن الورشة استهدفت التعريف بمفهوم التنمية البشرية، وعرض لتطور قياس التنمية، ومبررات ودواعي اللجوء لمؤشرات التنمية، وخصائص مؤشر التنمية الجيد، تصنيف مؤشرات التنمية، ومعايير تقييم مؤشرات التنمية البشرية، وعرض للتصنيفات المختلفة لمؤشرات التنمية، عرض لمؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم.

وأضاف عبد الوكيل، أنه من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات ومنها:

- الاستدامة على إصدار تقارير التنمية الريفية التي يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وأن تكون على مستوى محافظات الجمهورية.

- الاستفادة من دلائل وتقارير التنمية البشرية في إعداد الدراسات والبحوث بما يساعد على تحسين الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة خاصة.

- يجب الاستفادة من مؤشرات التنمية البشرية في مختلف محافظات الجمهورية بما يساعد في تحقيق تنمية ريفية حقيقية وتخفيض الفقر في الريف المصري.