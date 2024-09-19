بسبب المنتخب الوطني.. اتجاه لتأجيل بطولة السوبر المصري

يتجه الاتحاد المصري لكرة القدم، لتأجيل بطولة السوبر المصري، التي تستضيفها دولة الإمارات المقرر إقامتها في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر المقبل، بسبب أجندة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني، يوم 15 أكتوبر، بنظيره الموريتاني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء تأجيل بطولة السوبر المصري، خاصة وأن الفاصل الزمني بين المباراة وانطلاقة السوبر يومين فقط.

وفي حال إقامة السوبر المصري في موعده المحدد، لم يستطع اللاعبون الحصول على راحة، خاصة أن مباراة المنتخب خارج مصر، وتضم الفرق المشاركة عدد كبير من الدوليين في السوبر.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي الذي يستضيف الحدث، لتحديد موعد جديد للبطولة، وأن هناك اتجاه لإقامتها في ديسمبر المقبل.