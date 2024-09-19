الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة ذروتها غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة حارة لمدة يومين اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود خلال ساعات النهار طقس شديد الحرارة، حيث تسجل القاهرة 36 درجة وعلى جنوب الصعيد 40 درجة، كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وأوضحت الأرصاد أنه تكون ذروة الارتفاع في رجات الحرارة تكون غدا الجمعة .

ونوه خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأنه يسود طقس شديد الحرارة اليوم نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما يشهد طقس اليوم الخميس، رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80 إلى 90 % للعظمى ومن 35:50% للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 25 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 28 درجة.