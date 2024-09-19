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الخميس 19 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط 10 لصوص بتهم ارتكاب سرقات متنوعة في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من  ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة حقيبة بداخلها (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية.
 وضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات.

كما ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة سيارة من  داخل أحد مراكز الصيانة واعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً عمله بمركز الصيانة وحيازته لمفتاح السيارة.

وضبط أيضا (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- مشغولات ذهبية) من أحد المساكن بدائرة القسم "بأسلوب التسلق" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- مشغولات ذهبية أسلوب المغافلة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب المغافلة سرقة حقيبة سرقة المساكن سرقة مبلغ مالى سرقة سيارة