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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تناولت سم فئران.. النيابة تستعلم عن صحة سيدة حاولت إنهاء حياتها بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها حول إصابة سيدة حاولت إنهاء حياتها بتناول مادة سامة "سم فئران" بمنطقة البدرشين، واستمعت إلى اقوال المجني عليها بعد الاستعلام عن الحالة الصحية لها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.  

"أميرة" تحاول إنهاء حياتها بسم الفئران 

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "أميرة" في بداية عقدها الثالث تعاني من حالة إعياء وادعاء تناول مادة سامة ومقيمة بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بانها أقدمت على محاولة إنهاء حياتها لمرض ابنتها الرضيعة ومعاناتها من ثقبين في القلب، حيث تسلل اليأس إليها وحاولت إنهاء حياتها بتناول سم الفئران، ولم تتهم بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تناولت فئران الاستعلام صحة سيدة حاولت إنهاء حياتها بمادة سامة