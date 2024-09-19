اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة بسيناء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما يشهد طقس اليوم الخميس، رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80 إلى 90 % للعظمى ومن 35:50% للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 25 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 28 درجة.